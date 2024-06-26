Bolu Valiliği resmen ilan etti: 1 Temmuz'dan itibaren yasak

“Abant ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkında, 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılabilecektir. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklama yapılması yasaktır.