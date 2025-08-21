Yeni Şafak
Bolu’da kontrol altına alınan yangında son aşama: Soğutma çalışması sürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesi, Kıyaslar köyü mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangının, 5'i Orman Genel Müdürlüğüne, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına ait 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel ile akşam saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde zaman zaman görülen küçük çaplı alevlenmeler, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülüyor.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor.



