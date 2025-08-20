Bolu’da orman yangını başladı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bolu’nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale başladı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Bolu Valiliği'nden açıklama: Müdahale sürüyor
Bolu Valiliği, Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: