Bolu’da orman yangını başladı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

16:0320/08/2025, Çarşamba
AA
Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale başladı.


YouTube
20 Ağustos, Çarşamba

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliği'nden açıklama: Müdahale sürüyor

Bolu Valiliği, Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, Jandarma, Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Yangının çıkış sebebi, henüz belirlenememiş olup gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir"


#Bolu
#Kıyaslar köyü
#Mengen
#orman
