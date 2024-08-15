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Bolu'da orman yangını: Eskişehir semaları dumanla kaplandı

Bolu'da öğle saatlerinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken alevler hızla Eskişehir sınırına yaklaştı. Orman yangını nedeniyle Eskişehir semaları kara dumanlarla kaplandı, vatandaşlar ise paniğe kapıldı.

18:23 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:35 - 15/08/2024 Perşembe
IHA
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı.
Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı.

Bolu'da çıkan orman yangınının dumanı Eskişehir kent merkezi semalarını kapladı.

Bolu'nun, Göynük ilçesi Alanköy köyünde öğle saatlerinde büyüyen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle de kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alana yayılan alevler hızla ilerleyerek Eskişehir il sınırına yaklaştı. Sarıcakaya ilçesinde yangından kaynaklı dumanlar net bir şekilde görülürken, Eskişehir kent merkezinde de gökyüzünü duman kapladı. Vatandaşların anlam veremediği ve paniğe kapılmasına neden olan dumanlar, güneşi kısmen perdeleyerek gün ışığını engelledi. Vatandaşlar dumanla kaplı gökyüzünü kaydetmek için cep telefonları ile çekim yaptı.

Öte yandan Bolu'daki yangını kontrol almak ve yayılmaması için ekiplerin çalışması sürüyor.

"Gökyüzünde bir taraf masmavi bir taraf ise kapkara"

Eskişehir'de yaşayan Sefa Gencer isimli vatandaş, "Ciğerlerimiz yanıyor, milletimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanda piknik yaparken ateş yakmayın, cam atmayın diyorlar. Gökyüzünde bir taraf masmavi bir taraf ise kapkara bir hale geldi. Biz vatandaşlar bu ülkenin insanlarıyız daha duyarlı ve daha dikkatli olalım. Pikniğe, balığa, ormana gidince ateş yakmayalım, dikkatli olalım. Yarım saattir gökyüzünü gözlemliyoruz. Yarım saat öncesinde gökyüzü masmaviydi. Bu tarz yangınlar umarım Eskişehir'e sıçramaz” dedi.

"Bir anda oldu ne olduğunu anlamadım"

Kadriye Alparslan isimli vatandaş ise, "Şu anda gökyüzü kapkaranlık, dumanlar bulutlar karışmış halde ne olduğu pek belli değil. Bir anda oldu ne olduğunu anlamadım. Bayağı şaşırdım, yağmur da yok ama hava baya bir bulutlu ve karanlık gözüküyor" dedi.



#Eskişehir
#Bolu
#Orman Yangını
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