Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu’da Tofaş otomobil alev alev yandı

Bolu’da Tofaş otomobil alev alev yandı

00:1626/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Fiat Tofaş marka bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.
Fiat Tofaş marka bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Bolu’da seyir halindeki Tofaş otomobil, alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Aşağı Soku Mahallesi’nde Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat Tofaş marka bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hızla müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil, ağır hasar aldı.



#Bolu
#Tofaş
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı