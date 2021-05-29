Bolu'da yol kenarında beyaz toz bulundu: Ekipler hemen inceleme başlattı

“AFAD inceledi bir şey yok gibi görünüyor Eşinin evde bulduğu madde sonrasında kısa süreli korktuğunu söyleyen İsmail Aydın, “Evin içinde bir madde bulduk muskaya benzeyen. Onu açmışlar ve eşimin elini yakar gibi bir şey olmuş. Polisi çağırmışlar sonra da AFAD geldi. İncelediler şu anda bir şey yok gibi görünüyor. Ben barut, kız kaçıran veya torpil olduğunu düşünüyorum. Fitil vardı yanında onu yaktık, fitil kız kaçıranın fitiliydi. Çocuklar bırakmıştır. Oynuyorlardı ellerinde, demek ki oraya bıraktılar. Biz de bir şey zannettik dedi.