Gündem Boluda yol kenarında beyaz toz bulundu Ekipler hemen inceleme başlattı
BOLU

Bolu'da yol kenarında beyaz toz bulundu: Ekipler hemen inceleme başlattı

Bolu'da, yol kenarına beyaz toz dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numune aldı.

Haber Merkezi AA
Boluda yol kenarında beyaz toz bulundu: Ekipler hemen inceleme başlattı
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numune aldı.

Bolu'nun Doğancı Mahallesi Yaşar Çelik Caddesi'nde bir tankerden yol kenarına atık döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
AA
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de ekipleri alarma geçiren toz
GÜNDEM
Kocaeli'de ekipleri alarma geçiren toz

Bölgeye gelen polis ekipleri, beyaz tozun döküldüğü yaklaşık 50 metrelik alanın çevresine emniyet şeridi çekti.

Özel maske takarak ölçüm yapan AFAD ekipleri, maddenin tehlikesiz olduğunu tespit etti.
AA
Özel maske takarak ölçüm yapan AFAD ekipleri, maddenin tehlikesiz olduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Özel maske takarak ölçüm yapan AFAD ekipleri, maddenin tehlikesiz olduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
AA
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numune aldı.

Kocaeli'de alarma geçiren toz: TÜBİTAK'a gönderildi
FOTOĞRAF 7
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadının mutfakta bulduğu toz madde elini yakınca, maddenin incelenmesi için eve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Namazdan gelen eşinin paketin yanında bulduğu fitili yakması sonrasında ise maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu düşünülen madde inceleme amaçlı TÜBİTAK'a gönderildi.
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Olay, öğlen saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Bayraktar Sokak ile Papatya Sokak kesişimindeki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek hazırlığı için mutfağa giren Sunay Aydın, masanın üzerinde kağıda sarılı toz madde buldu. Önce muska zannettiği tozun sarılı olduğu kağıdı açarak içine parmağı ile dokunan Aydın elinde yanma hissi oluşması sonrasında yakınlarının telkini ile durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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AFAD özel maske ve aletlerle tozu inceledi Olay yerine gelen polis ekipleri maddeyi bir kavanoza koyarak etrafa tedbir aldı. Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri evdekileri uzaklaştırdıktan sonra maske takarak özel aletlerle toz üzerinde inceleme yaptı. Eğlence amaçlı yakılan kız kaçıran ya da torpil olduğu düşünülen maddede AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanılmadı.
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Fitili yakınca zehirli olduğu sanılan tozun kız kaçıran olduğu anlaşıldı İncelemeler sırasında namazdan dönen Sunay Aydın'ın eşi İsmail Aydın ise tozu yatak odasında kutu içinde bulduğunu ve mutfak tezgahı üzerine koyduğunu söyledi. Paketin içinde bir de fitil olduğunu söyleyen Aydın eve girerek fitili aldı. Evin sundurmasında fitili yakan Aydın ve beraberindeki ekipler, fitilin tutuşması sonucu maddenin çocuklar tarafından oyun amaçlı patlatılan kız kaçıran olduğunu belirledi.
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“AFAD inceledi bir şey yok gibi görünüyor Eşinin evde bulduğu madde sonrasında kısa süreli korktuğunu söyleyen İsmail Aydın, “Evin içinde bir madde bulduk muskaya benzeyen. Onu açmışlar ve eşimin elini yakar gibi bir şey olmuş. Polisi çağırmışlar sonra da AFAD geldi. İncelediler şu anda bir şey yok gibi görünüyor. Ben barut, kız kaçıran veya torpil olduğunu düşünüyorum. Fitil vardı yanında onu yaktık, fitil kız kaçıranın fitiliydi. Çocuklar bırakmıştır. Oynuyorlardı ellerinde, demek ki oraya bıraktılar. Biz de bir şey zannettik dedi.
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Tehlikeli bir buluntuya rastlanılmayan toz maddenin inceleme amacıyla TÜBİTAK'a gönderileceği öğrenilirken, ev sahibi ve eşi ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de alarma geçiren toz: TÜBİTAK'a gönderildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadının mutfakta bulduğu toz madde elini yakınca, maddenin incelenmesi için eve AFAD ekipleri sevk edildi. Namazdan gelen eşinin paketin yanında bulduğu fitili yakması sonrasında ise maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu düşünülen madde inceleme amaçlı TÜBİTAK'a gönderildi.
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