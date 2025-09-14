Siyaset kulislerini sallayan çarpıcı iddia: '8 belediye başkanı AK Parti’ye geçecek'
09:3414/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'ye rozet takarak fotoğraf çektirdi.
CHP ve farklı partilerden AK Parti’ye geçişler hız kesmiyor. Gazeteci Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde 8 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.
CHP'de şaibeli kongre süreci ile yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları partiden kopuşları da hızlandırdı.
Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Gazeteci
Sinan Burhan
, canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
tv100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Burhan,
15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.
'Geçmek için bekliyorlar'
Burhan yaptığı açıklamada
"Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum"
ifadelerini kullandı.
Son geçiş Beykoz'dan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini taktı.
