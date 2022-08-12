Gündem Bombalı eylem hazırlığı için geldiği İstanbulda paketlenmişti Ablası da dağ kadrosundaymış
ANKARA

Bombalı eylem hazırlığı için geldiği İstanbul'da paketlenmişti: Ablası da dağ kadrosundaymış

Terör saldırısı yapmak için İstanbul’a gelen ve keşif yaptığı sırada yakalanan PKK’lı terörist Xalit Seydo Botan Gever kod adli Mehdi Mıhçı’nın kardeşinin terör operasyonunda öldürüldüğü ortaya çıktı. Teröristin ablası Dersim Neval kod adlı Jiyan Mıhçı’nın 2010’da Kuzey Irak’taki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında öldürüldüğü, terör örgütünün de Jiyan Mıhçı için cenaze töreni düzenlediği belirlendi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Bombalı eylem hazırlığı için geldiği İstanbulda paketlenmişti: Ablası da dağ kadrosundaymış
Terör örgütü Jiyan Mıhçı için cenaze töreni düzenlemiş.

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında pazar günü Fatih'te operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan iki kişiden birinin 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen Mehdi Mıhçı (26) olduğu belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 'firar' ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 'aranıyor' kaydı bulunan Mehdi Mıhçı'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı kaydedildi. Mıhçı'yla birlikte gözaltına alınan kişinin ise Civan A. (26) olduğu öğrenildi. Ayrıca Mıhçı ile bağlantısı tespit edilen Kerem Ş. (43), Manisa Akhisar'da gözaltına alındı.

Bombalı eylem hazırlığı için İstanbul'a gelmişti: Tutuklandı
GÜNDEM
Bombalı eylem hazırlığı için İstanbul'a gelmişti: Tutuklandı

ABLASI DA DAĞ KADROSUNDAYMIŞ

Terör saldırısı yapmak için İstanbul’a gelen ve keşif yaptığı sırada yakalanan PKK’lı terörist Xalit Seydo Botan Gever kod adli Mehdi Mıhçı’nın kardeşinin terör operasyonunda öldürüldüğü ortaya çıktı. Teröristin ablası Dersim Neval kod adlı Jiyan Mıhçı’nın 2010’da Kuzey Irak’taki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında öldürüldüğü, terör örgütünün de Jiyan Mıhçı için cenaze töreni düzenlediği belirlendi.

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