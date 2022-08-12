Bombalı eylem hazırlığı için geldiği İstanbul'da paketlenmişti: Ablası da dağ kadrosundaymış

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında pazar günü Fatih'te operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan iki kişiden birinin 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen Mehdi Mıhçı (26) olduğu belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 'firar' ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 'aranıyor' kaydı bulunan Mehdi Mıhçı'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı kaydedildi. Mıhçı'yla birlikte gözaltına alınan kişinin ise Civan A. (26) olduğu öğrenildi. Ayrıca Mıhçı ile bağlantısı tespit edilen Kerem Ş. (43), Manisa Akhisar'da gözaltına alındı.

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ABLASI DA DAĞ KADROSUNDAYMIŞ

Terör saldırısı yapmak için İstanbul’a gelen ve keşif yaptığı sırada yakalanan PKK’lı terörist Xalit Seydo Botan Gever kod adli Mehdi Mıhçı’nın kardeşinin terör operasyonunda öldürüldüğü ortaya çıktı. Teröristin ablası Dersim Neval kod adlı Jiyan Mıhçı’nın 2010’da Kuzey Irak’taki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında öldürüldüğü, terör örgütünün de Jiyan Mıhçı için cenaze töreni düzenlediği belirlendi.