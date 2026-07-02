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Boru döşeme gemisi 'JSD6000' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boru döşeme gemisi 'JSD6000' İstanbul Boğazı'ndan geçti

08:222/07/2026, Perşembe
AA
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JSD6000 isimli gemi.
JSD6000 isimli gemi.

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Bahama bayraklı "JSD6000", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

İtalya'dan Romanya'ya giden 215 metre boyundaki "JSD6000", saat 07.00'de İstanbul Boğazı'na güneyden giriş yaptı.

Boğazı geçişi sırasında döşeme platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 3 römorkör ile 6 kurtarma botu da eşlik etti.

Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.

Öte yandan, platformun geçişi dronla görüntülendi.



#doğalgaz boru döşeme gemisi
#gemi
#JSD6000
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