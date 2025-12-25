Yeni Şafak
Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması: 3 yaralı

22:0725/12/2025, Perşembe
DHA
Toprağın altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı
Edirne'de boru hattı döşeme çalışması sırasında sağanak yağış nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi. Toprak altından çıkarılan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak yağış nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Durumu ağır olan işçilerden biri, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




#Toprak Kayması
#Yaralı
#İşçi
