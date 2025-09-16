Yeni Şafak
Boş arazideki gizemli mezarın sırrı merak uyandırdı

10:4016/09/2025, Salı
IHA
Eskişehir’de boş bir arazide beliren, üzerinde isim yazılı mezar taşı mahalleliyi şaşkına çevirdi.

Eskişehir
İmdat Sokak’ta boş arazide garaj kapısının önüne bırakılmış mezar, çevrede yaşayanların ilgisini topladı.


Mahalle sakinlerinin merakını daha da arttırdı


  • Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen mezarın üzerinde isim yazılı taşının bulunması, mahalle sakinlerinin merakını daha da arttırdı.

Mezar çevrede tedirginlik oluştururken göze hitap etmeyen görüntüler oluşturdu.



