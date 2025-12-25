Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Boya kaporta dükkanında yangın paniği: Araçlar metal yığınına döndü

Boya kaporta dükkanında yangın paniği: Araçlar metal yığınına döndü

00:4625/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İstanbul'da boya kaporta dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerinde bulunan araçlara sıçradı. Alevlerden etkilenen 4 araç metal yığınına döndü.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında bulunan boya kaporta dükkanında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dükkanda bulunan 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki boya kaporta dükkanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerinde bulunan araçlara sıçradı. Alevlerden etkilenen 4 araç metal yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#İstanbul
#Sultanbeyli
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de