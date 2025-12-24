Yeni Şafak
Başakşehir'de cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Başakşehir'de cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

20:5024/12/2025, Çarşamba
DHA
Güngören Sanayi Sitesi Camii
Güngören Sanayi Sitesi Camii

İstanbul Başakşehir'de arızalanan aracının tamiri için sanayiye gelen 60 yaşındaki Niyazi Bodur namaz kılmak için camiye gitti. Cami görevlisi, yaşlı adamın bulunduğu kapıyı açamaması üzerine durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Bodur'un cansız bedenini buldu.

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi’ndeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Bodur (60) arızalanan aracını tamir için sanayiye getirmesinin ardından namaz kılmak için camiye gitti. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, Niyazi Bodur'un içinde olduğu tuvaletin kapısını açamadı. Kapıya vuran görevlinin, Bodur'dan karşılık alamamasının ardından ihbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri Niyazi Bodur'un cansız bedenini buldu. Bodur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





