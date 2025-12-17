Yeni Şafak
Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

00:5717/12/2025, Çarşamba
Genç kız evinde ölü bulundu
Kocaeli'de bir apartman dairesinde yakınları 16 yaşındaki A. C. hareketsiz halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kız çocuğunun başından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi Dilber Sokak'ta bir apartman dairesinde yakınları, A.C'yi hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kızın ölümüne ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile üyeleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Genç kızın kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.




