Suriye'de eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu

23:3316/12/2025, Salı
AA
Maaret Numan şehri
Maaret Numan şehri

Suriye'nin Maaret Numan şehrindeki "Devlet Güvenliği Merkezi"nde toplu mezarlar ortaya çıktı. Suriye makamları, 2 hafta önce ise Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan şehrinde eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Maaret Numan şehrindeki eski
"Devlet Güvenliği Merkezi"
nde toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Haberle birlikte yayımlanan bazı fotoğraf karelerinde, metruk bir bina ile içerisinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü.

Suriye makamları, yaklaşık 2 hafta önce de Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.



