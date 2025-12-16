Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Karnındaki izler dikkat çekti: Bilecik’te bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Karnındaki izler dikkat çekti: Bilecik’te bir kişi yol kenarında ölü bulundu

23:4316/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Cansız bedeni bulunan şahsın ölümüne ilişkin şüpheli kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Cansız bedeni bulunan şahsın ölümüne ilişkin şüpheli kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Bilecik'te yol kenarında hareketsiz birinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken karın bölgesinde kesici alet yarası bulunduğu tespit edildi.

Bilecik’te karnında kesici alet yarası olan bir şahıs yol kenarında ölü halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, saat 20.30’da Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, şahsın Suriye uyruklu M.E.H. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, karın bölgesinde kesici alet yarası bulunduğu tespit edildi. Cenazesi morga kaldırılan şahsın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli kişi ya da kişilerin tespitine yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



#Bilecik
#112 Acil
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor