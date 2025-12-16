Bilecik’te aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez ilçeye bağlı Selbükü köyünde aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucu, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.