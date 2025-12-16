Yeni Şafak
Kayıp eski muhtar bahçesindeki varilin içinde ölü bulundu

23:3116/12/2025, mardi
IHA
Savurtaş'ın cansız bedeni altı saatlik arama sonrası kendisine ait bahçede varil içinde bulundu.
Kocaeli'de bugün son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş için yakınları kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine bölgede başlatılan geniş çaplı çalışmayla Savurtaş, kendisine ait evinin bahçesindeki varil içerisinde ölü olarak bulundu. 64 yaşındaki Savurtaş'ın altı yıl önce televizyonda bilgi yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş, varil içinde ölü olarak bulundu. Jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Olay, Eseler Mahallesi’nde meydana geldi. Bugün son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş (64) için yakınları kayıp müracaatında bulundu.

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, yakınları ve mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü arama çalışmalarında Sadık Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Varil içindeki Sadık Savurtaş’ın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzman ekipler bölgede inceleme yaptı

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı da Sadık Savurtaş’ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Sadık Savurtaş’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 yıl önce televizyonda bilgi yarışmasına katılmış

Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş’ın 6 yıl önce ’Kim milyoner olmak ister?’ isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.



#Kocaeli
#İzmit
#Muhtar
#Sadık Savurtaş
