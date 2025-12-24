Yeni Şafak
Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

16:2224/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
DHA
Ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağdat Caddesi, yangın sırasında güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, yoğun duman binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağdat Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan bloka da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.





