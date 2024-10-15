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Boykot sonucunda ne mi oldu?

Boykot sonucunda ne mi oldu?

Esmanur Tuna Sarraç
18:1515/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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İsrail soykırmını destekleyen şirketler bir yıldır boykot ediliyor
İsrail soykırmını destekleyen şirketler bir yıldır boykot ediliyor

Üç kişiden biri İsrail'i boykot ediyor. Boykot İsrail ekonomisini de sarsıyor.

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#boykot
#israil
#gazze
#soykırım

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