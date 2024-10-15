Boykot sonucunda ne mi oldu?

İsrail soykırmını destekleyen şirketler bir yıldır boykot ediliyor
Üç kişiden biri İsrail'i boykot ediyor. Boykot İsrail ekonomisini de sarsıyor.
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