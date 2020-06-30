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Gündem Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor Hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım
İZMİR

İzmir haberleri: Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor: Hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor: Hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan gazeteci Vedat Aksu'nun sahibi olduğu boynuzlu horoz, görenlerin ilgisini çekiyor. Aksu, tüm tekliflere rağmen horozunu satmaya yanaşmıyor. 2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Aksu, "Arkadaşlarımın verdiği yumurtaların birinden çıkan civcivlerin içerisindeki horoz büyüyünce kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenlerde önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.
Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

Muratbey Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiren gazeteci Vedat Aksu, geçen yıllarda bu işle uğraşan arkadaşlarından farklı türlerden yumurta topladı. Kuluçka sonrası yumurtalardan çıkan civcivlerden biri Aksu'nun dikkatini çekti. Büyüyen civcivlerin içerisindeki bir horozun kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark etti.

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Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

Aksu, tüm ilgisini bu hayvana yöneltti. Bir müddet bu konuda araştırma yapan Aksu, horozunun Fransa'nın Marsilya şehrinde benzer türlerin olduğunu ve 'Boynuzlu Pado' olarak adlandırıldığını öğrendi. Ender bulunan boynuzlu bir horoza sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Vedat Aksu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Arkadaşlarımın verdiği yumurtaların birinden çıkan civcivlerin içerisindeki horoz büyüyünce kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenlerde önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum. Boş zamanlarımın birçoğunu horozumla geçiriyorum. Bugüne kadar horozu satmam için sayısız teklifler aldım ama hepsini geri çevirdim."

Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

Futbol tutkunu horoz sosyal medyanın ilgi odağı oldu
OYNAT 00:27
Futbol tutkunu horoz sosyal medyanın ilgi odağı oldu
Karabük'te yaşayan bir kişi aldığı horozun futbol tutkunu olduğunu fark etti. Kendisine atılan topa vuran ve futbol oyununun içine katılan horoz sosyal medyada ilgi odağı oldu. Horozun sahibi, '' ilk başlarda toplara vurarak tepki veriyordu, şimdi ise bizimle beraber futbol oynuyor'' dedi.
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