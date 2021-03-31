Gündem Bozcaada ve Gökçeadaya fırtına engeli Feribot seferleri yapılamıyor
ÇANAKKALE

Bozcaada ve Gökçeada’ya 'fırtına' engeli: Feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale’de, şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri yapılamıyor.

Haber Merkezi İHA
Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına engeli: Feribot seferleri yapılamıyor
Arşiv

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’deki şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizindeki fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Ege Denizinde rüzgarın; Kuzey Ege ile Güney Ege’nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Yer yer fırtınaya dönüşecek
GÜNDEM
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Yer yer fırtınaya dönüşecek
Abone Ol Google News
İçtikleri boğazındaki delikten dışarı dökülüyor

İçtikleri boğazındaki
delikten dışarı dökülüyor

​3 yaşındaki Muhammed yardım bekliyor.
Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi

'Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi'

Koronavirüsü 2 ayda atlattı, yaşadıklarını böyle anlattı.
Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

​Toplu ulaşımda seferlerin azlığı isyan ettirdi.

En tatlı ikram

En tatlı ikram

Osmanlı Saray Kadayıfı sağlık çalışanlarını ve emniyet güçlerini unutmadı

​Milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.