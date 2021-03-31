Bozcaada ve Gökçeada’ya 'fırtına' engeli: Feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’deki şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizindeki fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Ege Denizinde rüzgarın; Kuzey Ege ile Güney Ege’nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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