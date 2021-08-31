Gündem Bozkurt yeniden ayağa kalkıyor TOKİ selde yıkılan 16 iş yerinin temelini attı
KASTAMONU

Bozkurt yeniden ayağa kalkıyor: TOKİ selde yıkılan 16 iş yerinin temelini attı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selden yıkılan ya da ağır hasar gören iş yerlerinin yıkımı yapılıp enkazı temizlendikten sonra temeli atılmaya başlandı. İlk olarak TOKİ, 16 iş yerinin bulunduğu alanda yeni iş yerlerinin temelini attı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk harç için düğmeye bastı.

Haber Merkezi İHA
Bozkurt yeniden ayağa kalkıyor: TOKİ selde yıkılan 16 iş yerinin temelini attı
İlk temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum attı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı’nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde selden dolayı ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.


Bu kapsamda selde yıkılan ya da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken enkazı temizlenen bölgelerde de temel atmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından enkazdan temizlenen alanda ilk temel atıldı.

İHA

16 iş yerinin bulunduğu dükkanların temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile çok sayıda davetli, vatandaşlar ve ilgili kurumun temsilcileri katıldı.

İHA

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte 16 iş yerinin ilk harcını attı.

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Önümüzdeki günlerde de yıkılan iş yerlerinin enkazdan temizlenen alanlarda yeni dükkanların temelinin atılacağı öğrenildi.

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Selde iş yeri ağır hasar gören ve yıkılan Hakan Acar, “Devletimiz olayın olduğu ilk günden beri yanımızda hem maddi hem de manevi olarak. Selden dolayı dükkanlarımız yıkıldı, yıkılan dükkanların içerisinde benim dükkanımda var. Şu anda pek bilgiye sahip değiliz ama paylaşılan plan ve projelere bakıldığında eskisinden daha güzel olacağı söyleniyor. Bizde bu planları sosyal medyadan görebiliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız ve eski günlerimize tez zamanda ulaşacağız” dedi.

İHA


Şu anda temeli atılan alandaki iş yerlerinin yıkıldığını belirten Hakan Acar, “Enkazdan temizlendi. Yıkılan yere ilk temel atma töreni düzenlenecek. İnşallah en kısa zamanda dükkanlarımız yapılıp bizlere teslim edilir. Bizde biran evvel işimize gücümüze döneriz” diye konuştu.

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Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
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Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
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Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
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JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Kastamonulu selzede: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim
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Kastamonulu selzede: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetinin sonrasında bölgede yaralar sarılıyor. Afette evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, afet alanında yapılan çalışmaları şu ifadelerle anlattı: Her şeyi düşünüyorlar. Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda. Süleyman Soylu Bey ve Murat Kurum Bey. Günde üç defa yanıma geliyorlar. İki etek isteyen kadını bile dinliyorlar. Belediye başkanımız yarı beline kadar suya girip beni kurtardı. Kaymakam sabah geliyor gece ikiye kadar burada. Çalışmalardan çok memnunum.


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