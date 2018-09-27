Gündem Brunsonın bilgisayarından çıktı Misyoner kılığında istihbarat çalışması
İZMİR

Brunson'ın bilgisayarından çıktı: Misyoner kılığında istihbarat çalışması

İzmir'de casusluktan yargılanan ABD'li rahip Brunson soruşturmasında gizli tanık 'Dua' yeni bilgiler verdi. Brunson davasında yer alan isimlerden Abney'in Türkiye'de rahip gibi çalışarak istihbarat topladığı ileri sürüldü. Dua'nın teslim ettiği Brunson’a ait bilgisayardan elde edilen bilgilerin olduğu flash bellekte Abney’ye ait bir dosya olduğu, bu dosyada “İrtibat kurulacak askerler” şeklinde bir listenin olduğu öne sürülüyor.

Haber Merkezi Diğer
ABD'li rahip Brunson
ABD'li rahip Brunson

ABD’li rahip Andrew Brunson soruşturmasında iddiaların odağında yer alan isimlerden ABD vatandaşı Kenneth Carlyle Abney’ye ait yeni bilgilere ulaşıldı.

HTS KAYITLARI AYNI YERDE SİNYAL VERDİĞİNİ TESPİT ETTİ

Gizli tanık “Dua”, Abney’in Amerikan Ordusu Özel Kuvvetler biriminden emekli olduğunu, Mormon Kilisesi adına 2009-2011 yılları arasında Türkiye’de misyonerlik faaliyeti görünümünde istihbarat çalışması yaptığını öne sürdü. “Dua”nın iddiasına göre İstanbul’daki Mormon Kilisesi’nin başında bulunan Murat Çakır, rahip Brunson ile sık sık bir araya gelirken, görüşmelere Abney de eşlik ediyordu. Abney, Çakır ve Brunson üçlüsünün her yıl aynı dönemde bir araya geldiği de HTS kayıtlarından anlaşıldı. Brunson, Abney ve Çakır’a ait telefonların 29 Ağustos 2010’da iki kez İzmir Alsancak’ta sinyal verdiği tespit edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Mormonların resmi internet sayfasında ise Kenneth Carlyle Abney ile eşi Marilyn Abney’in, “Pensilvanya Rahibesi Restorasyon Sitesi” adı verilen görevi yürüttükleri, çiftin beş çocuk sahibi olduğu bilgisi paylaşılıyor. Sayfada Kenneth Carlyle Abney için, “Abney, eski bir piskopos, yüksek meclis üyesi, Young Men başkanı, Young Men başkanlık danışmanı ve Alman Misyonu’nun misyoneridir. Emekli botanikçi” deniyor. Marilyn Abney için paylaşılan bilgi notunda ise, “Rahibe Abney, bir Rölyef Cemiyeti öğretmeni olarak hizmet eder ve eski bir hak ve yardımlaşma cemiyeti başkanıdır ve Genç Kadınlar başkanını görevlendirir” ifadeleri yer alıyor.

REKLAM

FLASH BELLEKTEKİ LİSTE

Gizli tanık Dua tarafından teslim edilen dokümanlar arasında Brunson’a ait bilgisayardan elde edilen bilgilerin olduğu flash bellek de yer alıyor. Flash belleğin içerisinde Abney’ye ait bir dosya olduğu, bu dosyada “İrtibat kurulacak askerler” şeklinde bir listenin olduğu öne sürülüyor. Llistedeki kişilerin geçmişte Türk askeri okullarında öğretmenlik yapan isimler olduğu iddialar arasında yer alıyor.

Brunson'ın avukatı tarih verdi
GÜNDEM
Brunson'ın avukatı tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Brunson açıklaması
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Brunson açıklaması

ABD'den 'Brunson' açıklaması: Türk yetkililerle görüşeceğiz
DÜNYA
ABD'den 'Brunson' açıklaması: Türk yetkililerle görüşeceğiz

Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.
Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.