Bu da kaçak göçmen sitesi: Şafak vakti baskın

İstanbul Emniyeti, kente kaçak yollarla gelen düzensiz göçmenlerin peşini bırakmıyor. Avrupa’ya geçmek ya da Türkiye’de kalmak için İstanbul’a gelen göçmenlerin barınma merkezi haline gelen Esenyurt’u abluka altına alan Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda şok evinin bulunduğu bir siteye operasyon yaptı. Polis ekiplerini harekete geçiren olay Esenyurt’taki Acunkent sitesine atanan kayyumun suç duyurusu ile başladı. Mevcut site yönetiminin kendisini siteye sokmadığını belirten kayyumun şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, sitenin adeta göçmen kampına çevrildiğini tespit etti.

KAYYUM İHBAR ETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında 670 konutun bulunduğu Acunkent Sitesi'nde 105 dairenin şok evi olarak kullanıldığı tespit edildi. Belirlenen 105 ayrı adres için savcılıktan izin alan ekipler şafak vakti baskın düzenledi. 105 adresin 60’ının dolu olduğunu gören ekipler 101 kaçak göçmeni yakaladı. İfade işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi. İfadeleri alınan göçmenler, kendilerine sitedeki daireleri kiralayanların bilgilerini de polise verdi. Polis ekipleri, kaçak göçmenlere daire kiralayan aralarında göçmen kaçakçılarıyla irtibatlı site yöneticilerinin de olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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EV SAHİPLERİNE BASKIN

Gözaltına alınan site yönetimi üyesi Ş.K., R.K., F.E., F.T., M.G., M.İ. ve T.E.D.’nin boş olan daireler karşılığında daire sahiplerine 5 bin lira aylık kira bedeli verdiği tespit edildi. Site yöneticilerinin daire sahiplerine baskı yaparak daireleri kaçak göçmenlere kimi zaman günlük, kimi zaman da aylık olarak fahiş fiyata kiraladığı belirlendi. Çok sayıda kira sözleşmesinin ele geçirildiği operasyonda, kaçak göçmenlere daire kiralayan site yöneticilerine her bir göçmen için 2 bin 574 lira olmak üzere toplamda 259 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

AYNI ÇETENİN ADAMLARI

Acunkent Sitesi'ne geçtiğimiz aylarda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda site yönetimini ele geçiren çetenin çökertildiği, operasyondan sonra siteye mahkemece kayyum atandığı da ortaya çıktı. Çökertilen çetenin elemanlarının operasyondan sonra site yönetimini ele aldığı ve atanan kayyuma zorluk çıkardığı da belirlendi. Öte yandan operasyon esnasında tedirgin olan hareketlerinden şüphelenilen Metin Ş.’nin GBT sorgusunu yapan ekipler, Metin Ş.’nin siteye 1 gün önce taşındığını ve kasten yaralama, tehdit, hakaret, silahlı kanuna muhalefet gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğunu tespit etti. Metin Ş.’nin adresinde arama yapan ekipler 1 AK-47 uzun namlulu silah ve 14 AK-47 mermisi ile 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi ve 1 kılıç ele geçirdi.

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İzmir’de 91 kişi yakalandı

İzmir’de 7 'şok evi’ne yapılan baskında 91 kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ın Basmane semtinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındıkları 'şok evleri’ni tespit etti. 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 91 kaçak göçmen ve 44 can yeleği ele geçirildi. Organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken, toplam 277 bin 110 lira ceza uygulandı.

GÜNDEM Yurtta son bir haftada 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi