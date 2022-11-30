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ANKARA

Bu sistemden dönüş yok: Altılı masanın yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır

MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye’nin arayıp bulduğu şifa olduğunu bu sistemden geriye dönüş olmayacağını söyledi. Bahçeli şöyle konuştu: Türkiye’nin film şeridi gibi geriye sarması diye bir şey de söz konusu olamayacaktır. (6’lı masa) Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasası.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bu sistemden dönüş yok: Altılı masanın yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır
​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6’lı masanın anayasa çalışmasına tepki göstererek “6’sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6’sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir” dedi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek" diyerek "Bu sistemden geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, “Türkiye 2023 yılında, Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünde terör belasından Allah’ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır” diye konuştu.

KARADAN SÜPÜRME HAREKÂTI

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli özetle şunları söyledi: “Havadan yapılan operasyonların ateş destek vasıtalarıyla yerden tahkim edilmesi, nihayetinde kahraman Türk askerinin makul ve planlanmış bir zamanda karadan intikal ederek bölücü terörü kaynağında vurması, böylelikle güney sınırlarımızın A’dan Z’ye emniyete alınması önümüzdeki temel gündemlerden birisidir. Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması mücadelemizi sekteye uğratmamalıdır. Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır. Kandil’den Ayn El Arap’a kadar havadan tahrip, karadan da süpürme harekâtıyla bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır. Terörün kökü kazınana kadar durmayacağız.

Bahçeli, grup toplantısında partisinin hazırladığı anayasa önerisini gösterdi.
Bahçeli, grup toplantısında partisinin hazırladığı anayasa önerisini gösterdi.

YIKIM ANAYASASI

Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak akıntıya karşı kürek çekmek güçlenen Türkiye'ye pranga vurmaktır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların ortak bir akılla anayasa hazırlaması ham bir hayaldir. Zillet ittifakının akıl hocası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır. 6 parti 55 defa bir araya gelmiş, kaç defa toplantılar yapmış. Dün akşam da 6’sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6’sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılda 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6’sını birden atın.

2 YETMEZ 3 OLSUN DERSEK NE YAPACAKSINIZ?'

Bunların bir uykusunu da kaçırayım; 7 yıllık bir seçim yapılacakmış, cumhurbaşkanı bir defa görev yapacakmış. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 1 görevi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek.''

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