Bu tedbir hem korkuttu hem güldürdü: Çatıda ipli tamir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Faiz ve enflasyonla mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'faiz' üzerinden iş adamlarına da tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asgari ücreti tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz' dedi. Faiz ve enflasyona yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan 'Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?



İş adamları düşük faizli kredi istiyordu. Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyrun işte düşük faizli kredi. Hadi alın krediyi ve yatırım yapın. Ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin bunları yapın.' dedi.

