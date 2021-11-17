Gündem Bu tedbir hem korkuttu hem güldürdü Çatıda ipli tamir
BURSA

Bu tedbir hem korkuttu hem güldürdü: Çatıda ipli tamir

Bursa’da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hemde güldürdü. Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bu tedbir hem korkuttu hem güldürdü: Çatıda ipli tamir
​Bu tedbir hem korkuttu hem güldürdü.

Bursa’da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hemde güldürdü. Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


BELLERİNE İP BAĞLADILAR

Olay Yıldırım Gökdere Mahallesinde meydana geldi. Çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu. Çatıda kimi zaman yatarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O ânlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbu'da ilginç olay: Yufka açarken çatıdan düştü
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi’ndeki geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda 67 yaşındaki Fatma Fidansayan, evinin çatısına çıkarak yufkaya açmaya başladı.
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Bir süre burada çalışan kadının oturduğu tabure, ağırlık nedeniyle kırıldı. Oturduğu yerde dengesini kaybeden talihsiz kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.
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Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi.
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Çalışmaların ardından yaralı kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Çalışmaların ardından yaralı kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Çalışmaların ardından yaralı kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Çalışmaların ardından yaralı kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Annesini o halde görerek sinir krizi geçiren kızı ise vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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Annesini o halde görerek sinir krizi geçiren kızı ise vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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Çalışmaların ardından yaralı kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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İstanbu'da ilginç olay: Yufka açarken çatıdan düştü
Kağıthane'de çatıda yufka açan 67 yaşındaki kadın, oturduğu taburenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Acılar içerisinde yerde kıvranan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, annesini o halde gören kızı ise sinir krizi geçirdi.


Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra Doğan son yolculuğuna uğurlandı
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Midyat ilçesinde yaşayan Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına gitti.
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Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M., gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.
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Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz verdi.
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Bu sırada Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
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İstanbul'dan kara yoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra Doğan son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Esenyurt'ta, çıktığı 5'inci katta cep telefonuyla görüntü çeken kuzenine poz verirken, üzerine çıktığı eternitin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan (23), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.


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