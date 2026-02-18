Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.
Bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.
İptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:
07.00 Mudanya-Kabataş
08.00 Kabataş-Mudanya
09.30 Mudanya-Kabataş
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş
11.30 Kabataş-Mudanya
11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya