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MERSİN

Bugüne kadarki en yüksek miktar: Bir ton kokain ele geçirildi

Mersin’de 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un “bugüne kadarki en yüksek miktar” diye ifade ettiği 1000 paket halindeki kokain, Ekvador’dan gelen “muz yüklü olduğu” beyan edilen gemide eşya içerisine gizlenmiş bulundu. Şüpheli geminin bir aydır takip edildiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugüne kadarki en yüksek miktar: Bir ton kokain ele geçirildi
Mersin Valiliği Ekvador’dan gelen gemideki uyuşturucunun muz yüklü konteyner içerisinde bulunduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı’nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, “Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.” ifadesini kullandı. Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı’nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyuran Muş, “Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.” bilgisini verdi. Muş, bu başarılı operasyondan dolayı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

EKVADOR’DAN YÜKLENDİ

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvador’dan yüklenerek Türkiye’ye gelen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner takibe alındı. Konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı’na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ile harekete geçildi. Şüpheli konteyner, gemiden tahliyesinin hemen ardından x-ray taramasına sevk edildi.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLER BULDU

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi ve devreye narkotik dedektör köpekler girdi. Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi ve konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş uyuşturucu belirlendi. Alınan numunenin, test cihazı ile analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokain, bugüne kadar Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.

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