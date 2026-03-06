Yeni Şafak
Bülent Cihantimur 16 milyon lira dolandırıldı: Avukatlara dava açtı

12:416/03/2026, Cuma
IHA
Bülent Cihantimur
Bülent Cihantimur

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından adli kontrol altına alınan Bülent Cihantimur, yasağını kaldırma sözü veren avukatların kendisini yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

İstanbul'da oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelen doktor Bülent Cihantimur, avukatlarının kendisini 15 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Para iddiaya göre yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması vaadiyle alındı. Doktor Bülent Cihantimur, bazı avukatlarının hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YURT DIŞI YASAĞINI KALDIRMA VAADİYLE 15,8 MİLYONLUK VURGUN

İddiasına göre, aralarında avukatların da olduğu dört şüpheli doktor Bülent Cihantimur ile iletişime geçti. Yine iddiaya göre avukatlar, hakkındaki adli kontrol kararını kaldırabileceklerini söyleyerek kendisinden 15 milyon 800 bin lira para aldı. Ancak adli kontrol kararı kaldırılmadı.

ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINA BLOKE TALEBİ

Doktor Cihantimur ise dolandırıldığı iddiasıyla içinde avukatların da bulunduğu dört kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.



