Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazaya ilişkin Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazaya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un da arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10'ar yıla, Berna Öcalgiray'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Şüpheli Berna Öcalgiray'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.





