Buna hangi vicdan sessiz kalabilir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi; Filistin ve Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Konuşmasına “Bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in giderek artan sayıda ülke tarafından tanındığı dönemde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bizzat aramızda olamayışından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum” dedi. Kürsüde Gazze’de yaşanan soykırımı ortaya koyan fotoğraflar da gösteren Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:





BUNLAR SAYI DEĞİL DOSTLAR

Gazze'de gözlerimizin önünde 700 günü aşkın süredir soykırım devam ediyor. Biz toplantı halinde iken dahi Gazze'de şu anda siviller katlediliyor. Gazze'de ölen sivillerin sayısı 65 bini geçti. Enkaz altında kaç cenazenin olduğu henüz bilinmiyor. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk. Gazze'de son 23 aydır her saat 1 çocuk acımasızca hayattan kopartılıyor. Bunlar sayı değil dostlar! Hepsi birer can birer masum insan. Şu anda açlık silahıyla da insanlar öldürülüyor. 21. yüzyılda medeni dünyanın bakışları altında 146'sı çocuk 428 kişi açlıktan hayatını kaybetti.





İNSANLIK ADINA UTANÇ MANZARASI

Şimdi size Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğraf gördüğünüz gibi elleri leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup, cevap verelim; 2025 yılında böyle bir gaddarlığın mâkul bir sebebi olabilir mi? Fakat insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. 365 kilometre kare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazzeli her gün yerinden ediliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.





BUNA HANGİ VİCDAN DAYANIR

Tayyip Erdoğan olarak içim yanarak söylüyorum; 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Buna hangi vicdan dayanır, sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada Amerika'da, Avrupa'da dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor.





BU İNSANLIK TARİHİNİN DİP NOKTASI

Bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son 1 asırda böyle bir vahşet görmemiştir. İsrail, şu ana kadar Gazze'de 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü. Soykırıma her fırsatta dikkatleri çeken sayın genel sekreteri cesareti için tebrik ediyorum. Ancak BM Gazze'de kendi çalışanlarını dahi maalesef koruyamamıştır. İnsanlığa yardım için koşturan 500 kişi öldürülmüştür. 326'sı BM personelidir. Bugün Gazze'de sadece insanlar öldürülmüyor. Hayvanlar hedef alınarak öldürülüyor. Tarım alanları, bahçeler, ağaçlar, otlar, Gazze'de asırlık zeytin ağaçları yok ediliyor. Gazze'de sular yok ediliyor. Kirletiliyor. Gazze'de evler, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler tarihi yapılar bilinçli şekilde yıkılıyor.





GAZZE’DE SAVAŞ YOK SOYKIRIM VAR

Şimdi size soruyorum; elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var? Bunun adına canlıya düşmanlık, hayata düşmanlık değil midir? Gazze'de bir savaş yoktur. İki taraftan söz edilemez. Bir yanda elinde en modern, öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller ve çocuklar vardır.





İSRAİL KONTROLÜ KAYBETTİ

Gazze, Hamas bahanesiyle yok edilirken Hamas'ın yönetimde olmadığı Batı Şeria da adım adım işgal edilmekte, infazlarla masum siviller katledilmektedir. İsrail, İran, Suriye, Yemen, Lübnan'a saldırarak bölge barışını tehdit ediyor. Arabulucu Katar'da ateşkes müzakereleri için toplantı yapan heyete İsrail saldırısı gerçekleşmiştir. İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir.





SOYKIRIM KADROSU HESAP VERMELİ

Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir. Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. Sesini yükseltmeyen herkes bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır. Bütün devlet ve hükümet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum, gün bugündür, gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. Halklarınız barbarlığa tepki gösterirken gelin sizler de adım atın cesaretinizi gösterin. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'de insanlık görevinizi yerine getirin. Dünyanın farklı ülkelerinde meydanları dolduran, Gazzeli mazlumlara destek olmak için denizlere yelken açan (Sumud Filosu) akademisyen, sanatçı, siyasetçi öğrenci ve aktivistlere en kalbi selamlarımı yolluyorum.





Görüşmelerde gündem Gazze

Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bu kapsamda; Kuveyt Veliaht Prensi Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kanada Başbakanı Mark Carney, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, es- Sabah’ı kabulünde, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirterek, Gazze’de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.





KANADA’YA TANIMA TEBRİKİ

Erdoğan, Carney’i kabulünde, Türkiye’nin Gazze’de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegâne seçenek olduğunu belirtti. Erdoğan, Filistin'i tanıma kararından dolayı Kanada Başbakanı Mark Carney’i tebrik etti. Erdoğan, Guterres'le görüşmesinde ise BM sisteminde yapılacak revizyon çalışmalarına destek olmaya devam edeceğini söyledi.





Zulme rıza göstermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu. Erdoğan, Türkiye hakkı haykırdıkça kendilerini hedef alan kampanyaların arttığını belirterek şunları kaydetti: “Her kim Tayyip Erdoğan’dan ve Türkiye’den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa, hiç boşuna beklemesin. Bizi, doğruları cesaretle dillendirmekten hiçbir güç, lobi, dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha ifade ediyorum. Biz, yalnızca rükûda eğiliriz, secdede diz çökeriz."





Hamas direniş örgütüdür

Erdoğan, Gazze’deki soykırıma ilişkin, “Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’dur” dedi. Amerikan Fox News'e konuşan Erdoğan, “Hamas, silah bakımından İsrail’den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7’den 70’e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” değerlendirmesini yaptı. Bir soru üzerine “Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmediğini” ifade eden Erdoğan, “Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum” diye konuştu.



