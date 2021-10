Bundan sonra daha dikkatli olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından açıklama yaptı. Gezi olaylarının finansorü Osman Kavala üzerinden Türkiye’yi hedef alan 10 yabancı büyükelçinin açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ilgili de dikkat çeken konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamanın tahammül edilemez olduğunu kaydetti.

HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLARDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir yaşanılan siyasi, ekonomik, toplumsal, diplomatik saldırıların gerisinde bu panik halinin yol açtığı acelecilik ve saygısızlığın bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin nezaketini, teennisiyle davranma tarzını zaaf olarak görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır. Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan hadsiz ve talihsiz açıklamayı da aynı çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıklama herhangi bir kişiyi ve konuyu değil doğrudan ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Her şeyden önce bu tavır ülkemizdeki yargı teşkilatımız, hakimlerimiz, savcılarımız avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarımıza yapılmış bir büyük hakarettir. Anayasamızın 138’inci maddesinde belirtildiği şekilde, Türk yargısı kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez. Kendi yasama ve yürütme organlarımızın bile Anayasa gereği işine karışamadığı yargımızı, bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz.

NİYETİMİZ KRİZ ÇIKARMAK DEĞİL

Dünyada nice acılar yaşanır, zulümler yapılır, adaletsizlikler sergilenirken Türkiye’yi dillerine dolayanların amaçlarının hak, hukuk takibi olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bağımsız ve tarafsız yargımızla yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek, devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir. Cumhurbaşkanı olarak, malum açıklamayı yapan büyükelçiler hususunda ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır, işte bu sorumlu ve samimi duruşun tezahürüdür. Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin hakkını, hukukunu, onurunu, çıkarlarını ve egemenlik haklarını korumaktır.”

ÜLKEMİZE SAYGI DUYMAYAN BU ÜLKEDE BARINAMAYACAK

Bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla Türk yargısına ve Türkiye’ye yönelik bühtandan geri dönüldüğüne işaret eden Erdoğan, “Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine, yani ülkelerin kanunlarına ve nizamlarına uyulacağı, içişlerine karşılamayacağı taahhüdüne bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık Türkiye’nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin, sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Bu süreçte kimin Türkiye’nin ve milletin yanında durduğunun, kimin de ellerin kılıcını çaldığının bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi bir türlü başaramayan kimi siyasetçi, eski diplomat ve medya mensubundan oluşan güruhtur. Kişisel hırsları, ideolojik saplantıları ve kalplerini karartan kinleri uğruna kendi ülkelerinin aleyhindeki kampanyaların gönüllü aparatlığına soyunan, sözcülüğünü üstlenen mankurtları milletimiz yakından takip etmektedir. Önümüzdeki dönemde güvenlikten ekonomiye pek çok sorunumuzla birlikte inşallah bu hastalıklı zihniyetten de kurtulacağız.” değerlendirmesini yaptı.

BAY KEMAL NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?

Erdoğan, Türkiye’yi hidroelektrik, termik, doğal gaz, güneş ve rüzgar santralleriyle donatarak kurulu enerji gücünü 3 katından fazla artırdıklarını belirtti. Türkiye’nin üniversite sayısının 207’e yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, “Bundan niye rahatsız oluyorsun Bay Kemal, niye bundan rahatsız oluyorsun. Üniversiteyle ilim ve irfan dağıtıyoruz ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Sizin yapamadıklarınızı işte biz yaptık, yapıyoruz. Bu örnekleri her konuya her alana her başlığa yaymak mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gücünü kabul edeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Ülkemizin istisnasız her karış toprağını ve hizmetlerimizle evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonu için gereken temeli attık. Ülkemizi 2023 kavşağında yeniden eski düzene, yani siyasi kaos, ekonomik yıkım, sosyal çatışma iklimine döndürmek isteyenler var. Kim bunlar? CHP. CHP deyince de çılgına dönüyorlar. Dışarıda ve içeride tek bir koro halinde yürütülen kampanyanın amacı bizden kurtulmak değil, bizim ülkemizin hanesine yazdırdığımız demokrasi ve kalkınma kazanımlarını yok etmektir, dertleri bu. Kardeşlerim bayraklar farklı, insanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır o da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir. Ama onların bilmediği bir şey var, milletimizle birlikte diplomasinin de siyasetin de ekonominin de dilini çözeli çok oldu. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum başaramayacaksınız ya bu ülkenin bağımsızlığını bu ülkenin vakarını bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz.”

Kritik zirve

Cumhur İttifakı ortakları umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmenin yapıldığı zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin kabine toplantısı öncesi yapılması dikkat çekici bulundu. İki lider basına kapalı olarak yaptıkları görüşmede, iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 BÜYÜKELÇİNİN DURUMU MASADA

Görüşmenin ana gündem maddesini ise ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’ çağrısı yapan 10 büyükelçi oluşturdu. Erdoğan, görüşmede bu konuyu Bahçeli ile değerlendirdi.

SPK VE ANAYASA DEĞERLENDİRİLDİ

Siyasi Partiler Kanunu üzerinde komisyonun yaptığı çalışmada gelinen son aşama da liderlerin gündemindeydi. Erdoğan ve Bahçeli, anlaşılan maddeleri gözden geçirdi. Bundan sonraki süreçte yapılacaklar masaya yatırıldı. MHP kontenjanından iki dönem Hakim ve Savcılar Kurulu üyesi olan Hamit Kocabey, görevinden istifa etmişti. Görüşmede MHP’nin HSK üyeliği için isim verip vermeyeceği de değerlendirildi.

Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Fahiş fiyat artışları ile ilgili gereken müdahalelerin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız adımlarımız olacak. Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın sırtlarına daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlıyız. Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da kusura bakmasınlar göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyoruz” dedi.

Mirziyoyev’e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Özbekistan’da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Mirziyoyev’i tebrik etti, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.