Bungalov çetesine baskın: 14 ilde eş zamanlı operasyon ile 38 kişi tutuklandı

Sapanca'da bungalov kiralamak isteyen vatandaşları dolandıran çete üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarını da incelemeye aldı. Şüphelilerin hesaplarına toplam 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş- çıkışı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. 22 Ekim günü 14 ilde 56 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Başka bir suça karıştığı için cezaevinde olan 1 şüphelinin de SEGBİS üzerinden ifadesi alındı.