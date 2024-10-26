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Bungalov çetesine baskın: 14 ilde eş zamanlı operasyon ile 38 kişi tutuklandı

Bungalov çetesine baskın: 14 ilde eş zamanlı operasyon ile 38 kişi tutuklandı

22:2026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
DHA
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Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 38'i tutuklandı.
Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ilan vererek 'Sapanca Bungalov Kiralama' adı altında dolandırıcılık yapan çeteye 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca'da bungalov kiralamak isterken dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ülke genelinde sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile Sapanca Bungalov Kiralama adı altında hesaplar açıldığı ve görselleri görerek iletişime geçen vatandaşlardan kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını aldıktan sonra, parayı şebekenin hesapçı kısmındaki şüphelilerine transfer ederek vatandaşları dolandıran çetenin üyeleri tespit edildi. 
Sapanca'da bungalov kiralamak isteyen vatandaşları dolandıran çete üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarını da incelemeye aldı. Şüphelilerin hesaplarına toplam 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş- çıkışı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. 22 Ekim günü 14 ilde 56 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Başka bir suça karıştığı için cezaevinde olan 1 şüphelinin de SEGBİS üzerinden ifadesi alındı. 
Gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Ekim günü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Firari konumundaki 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Sahte ilanlar vererek dolandırıyorlardı: 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi yakalandı

8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandı. Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.


#Kocaeli
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