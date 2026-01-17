Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Bungalovun havuzunda şüpheli ölüm: Hareketsiz halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Bungalovun havuzunda şüpheli ölüm: Hareketsiz halde bulunan kadın hayatını kaybetti

13:5717/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İddiaya göre, Serdivan Göl Park’ta bulunan bungalovda kalan A.D.B. ile Ecem Nazlı Ünlütürk birlikte havuza girdi.
İddiaya göre, Serdivan Göl Park’ta bulunan bungalovda kalan A.D.B. ile Ecem Nazlı Ünlütürk birlikte havuza girdi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Serdivan Göl Park’ta bulunan bungalovda kalan A.D.B. ile Ecem Nazlı Ünlütürk birlikte havuza girdi. Bir süre sonra havuzdan çıkan A.D.B., yaklaşık 10 dakika geçmesine rağmen arkadaşının seslenmesine cevap vermemesi üzerine havuza baktı.

Ünlütürk’ü havuzda hareketsiz halde gören A.D.B., durumu fark ederek Ünlütürk’ü havuzdan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Ünlütürk’ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmazken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.


#Sakarya
#Bungalov
#Serdivan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Atlas Çağlayan kimdir? Atlas Çağlayan'ı kim, neden öldürdü? Atlas Çağlayan cinayetinde son gelişmeler