Bursa'da düdüklü tencere faciası: Bir yaralı

23:3113/04/2026, Pazartesi
DHA
Vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlenen kadın hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'da bir evde yemek yapmak için düdüklü tencereyi ocağa bırakan vatandaş bir süre sonra mutfağa gelip, yemeği kontrol etmek istedi. Kadının kapağını açmaya çalıştığı öne sürülen düdüklü tencere, içeride biriken basınç nedeniyle patladı. Patlama sonucu 36 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Yemek yapmak için düdüklü tencereyi ocağa bırakan Sinem A. (36), bir süre sonra mutfağa gelip, yemeği kontrol etmek istedi. Sinem A.'nın kapağını açmaya çalıştığı öne sürülen düdüklü tencere, içeride biriken basınç nedeniyle patladı. Patlama sonucu tencere içerisindeki kaynar su ve yemek Sinem A.’nın üzerine sıçradı. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlenen Sinem A., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#Düdüklü Tencere
#Patlama
Motorin litre fiyatına dev indirim: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, motorine indirim kaç lira? İşte 14 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları