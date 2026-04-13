Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Yemek yapmak için düdüklü tencereyi ocağa bırakan Sinem A. (36), bir süre sonra mutfağa gelip, yemeği kontrol etmek istedi. Sinem A.'nın kapağını açmaya çalıştığı öne sürülen düdüklü tencere, içeride biriken basınç nedeniyle patladı. Patlama sonucu tencere içerisindeki kaynar su ve yemek Sinem A.’nın üzerine sıçradı. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlenen Sinem A., yanık ünitesinde tedaviye alındı.