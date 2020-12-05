İznik’te bir zeytinlikte 20'den fazla oda mezarlar bulundu: Üzerinde ‘kıyamet’ mesajı var

Bursa’nın UNESCO’ya aday ilçesi İznik’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılan zeytinlik birinci derece SİT alanı ilan edildi. Önceki gün üzerinde ‘kıyamet’ mesajı çıkan bir mezar odası keşfedilmişti.

HAYAT İzmir'de 2 bin yıllık oda mezarlar bulundu

20'den fazla var

İznik Müze Müdürlüğü tarafından devam edilen çalışmalarda yeni mezarlar ortaya çıktı. Sayısı 20’den çok olan oda mezarların üzeri koruma amaçlı özel branda ile kapatıldı. Üzerinde desenler bulunan oda mezarların içerisinden neler çıkacağı önümüzde ki günlerde netleşecek.

Mezarların erken Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu öğrenildi.

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Kraliçenin mezarı gizemini koruyor

Alanda çok sayıda oda mezar ve tarihi bulguların çıkması nedeniyle Antik mezarların sergilendiği alan anlamına gelen Nekro Park ilan edileceği öğrenildi. İznik’in adını alan Nicea’nın kraliçenin mezarı ise halen gizemini koruyor.

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OYNAT 02:05 İnşaat kazısında oda mezar bulundu Muğla'nın Milas ilçesindeki inşaat kazısında, Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen oda mezar bulundu.Edinilen bilgiye göre, Hacı Apdi Mahallesi Fabrika Sokak'taki bir inşaatın temel kazısında tarihi mezar bulunmasının ardından kazı çalışması yapan Milas Arkeoloji Müzesi ekipleri, söz konusu alanda oda mezara rastladı.Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazı sonucunda gün yüzüne çıkartılan mezarın Helenistik döneme ait olabileceği tahmin ediliyor.Bölgedeki buluntuların ortaya çıkarılması için çalışmaların süreceği belirtildi. BiP'te paylaş

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Önceki gün bulunan mezar taşında şu mesaj yazılıydı: “Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens’in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir ama kim onu yok ederse kıyamet günü hesap verecektir.”