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Gündem İznikte bir zeytinlikte 20den fazla oda mezarlar bulundu Üzerinde kıyamet mesajı var
BURSA

Bursa haberleri: İznik’te oda mezarlar bulundu

İznik’te bir zeytinlikte 20'den fazla oda mezarlar bulundu: Üzerinde ‘kıyamet’ mesajı var

Bursa’nın İznik ilçesinde kamulaştırılan zeytinlikte 20’den fazla erken Bizans ve Roam dönemine ait olabileceği düşünülen oda mezarları bulundu. Üzerinde ‘kıyamet’ mesajı çıkan oda mezarların üzerinde ayrıca şu yazıya rastlandı:

“Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens’in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir ama kim onu yok ederse kıyamet günü hesap verecektir”.

Haber Merkezi İHA
Oda mezarları korumak üzerleri branda ile kapatıldı.
Oda mezarları korumak üzerleri branda ile kapatıldı.

Bursa’nın UNESCO’ya aday ilçesi İznik’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılan zeytinlik birinci derece SİT alanı ilan edildi. Önceki gün üzerinde ‘kıyamet’ mesajı çıkan bir mezar odası keşfedilmişti.

İzmir'de 2 bin yıllık oda mezarlar bulundu
HAYAT
İzmir'de 2 bin yıllık oda mezarlar bulundu

20'den fazla var

İznik Müze Müdürlüğü tarafından devam edilen çalışmalarda yeni mezarlar ortaya çıktı. Sayısı 20’den çok olan oda mezarların üzeri koruma amaçlı özel branda ile kapatıldı. Üzerinde desenler bulunan oda mezarların içerisinden neler çıkacağı önümüzde ki günlerde netleşecek.

Mezarların erken Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu öğrenildi.

Mersin'de oda mezar bulundu
GÜNDEM
Mersin'de oda mezar bulundu

Kraliçenin mezarı gizemini koruyor

Alanda çok sayıda oda mezar ve tarihi bulguların çıkması nedeniyle Antik mezarların sergilendiği alan anlamına gelen Nekro Park ilan edileceği öğrenildi. İznik’in adını alan Nicea’nın kraliçenin mezarı ise halen gizemini koruyor.

İnşaat kazısında oda mezar bulundu
OYNAT 02:05
İnşaat kazısında oda mezar bulundu
Muğla'nın Milas ilçesindeki inşaat kazısında, Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen oda mezar bulundu.Edinilen bilgiye göre, Hacı Apdi Mahallesi Fabrika Sokak'taki bir inşaatın temel kazısında tarihi mezar bulunmasının ardından kazı çalışması yapan Milas Arkeoloji Müzesi ekipleri, söz konusu alanda oda mezara rastladı.Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazı sonucunda gün yüzüne çıkartılan mezarın Helenistik döneme ait olabileceği tahmin ediliyor.Bölgedeki buluntuların ortaya çıkarılması için çalışmaların süreceği belirtildi.


  • Önceki gün bulunan mezar taşında şu mesaj yazılıydı: “Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens’in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir ama kim onu yok ederse kıyamet günü hesap verecektir.

1800 yıllık oda mezar bulundu
FOTOĞRAF 10
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1800 yıllık oda mezar bulundu
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Mezarda bulunan altın taca ait yaprak parçası müzede koruma altına alındı. Bu arada mezarın daha önce soyulduğu ortaya çıktı.
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Bu arada mezarın soyulduğu da ortaya çıktı.
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Roma Dönemi'ne ait 1800 yıllık iki odalı mezarın, soylu bir kişinin olduğu belirlendi. Yüksekliği 4, uzunluğu 7, genişliği 2 metre olan odalarda arkeologlar Hande Savaş ve Emre Savaş'ın yaptığı araştırmada da altın bir taca ait 3 santimetre uzunluğunda bir santimetre genişliğinde ve 2 gram ağırlığında altın yaprak parçası bulundu. Yaprak parçası müzede koruma altına alındı.
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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bulunan 2 odalı mezarın Roma Dönemi'nde soylu bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
1800 yıllık oda mezar bulundu
1800 yıllık oda mezar bulundu
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