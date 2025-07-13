Bursa haberleri: Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga; 2 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, N.A. (47) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir müşteri arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanında bulunan tabancayla N.A. ve E.A.'ya (14) ateş ederek, olay yerinden kaçtı.