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Bursa haberleri: Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga; 2 yaralı

Bursa haberleri: Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga; 2 yaralı

21:3313/07/2025, Pazar
G: 14/07/2025, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak
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Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga; 2 yaralı
Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga; 2 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette kasa sırasında çıkan tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, N.A. (47) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir müşteri arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanında bulunan tabancayla N.A. ve E.A.'ya (14) ateş ederek, olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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