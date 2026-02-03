Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

22:083/02/2026, Salı
G: 4/02/2026, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova karayolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenerek kaldırım üzerinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#motosiklet kazası
#trafik kazası
#bursa
#yaya kazası
#bursa-yalova karayolu
#orhangazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT erişim sorunu 4 Şubat: OpenAI ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?