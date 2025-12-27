Bursa’da baba-Oğul kavgası kanlı bitti: Baba ağır yaralandı

Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş.(22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.