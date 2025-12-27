Yeni Şafak
Bursa'da baba-Oğul kavgası kanlı bitti: Baba ağır yaralandı

Bursa’da baba-Oğul kavgası kanlı bitti: Baba ağır yaralandı

07:5627/12/2025, Cumartesi
IHA
Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.
Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba, oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş.(22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı babaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.Ş., ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Şüpheli Ö.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

