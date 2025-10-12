Bursa'da benzinlikte silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

Olay, sabah saatlerinde Boyalıca Mahallesi’ndeki bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, benzinlikte çalışan Hayrettin Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.