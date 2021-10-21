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Bursa'da dağ ilçelerinde yol çilesi

Bursa’yı dağ ilçelerine bağlayan kara yolunda sürücülerin yol çilesi sürüyor. Harmancık, Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Tavşanlı ilçelerinin ulaşımını sağlayan kara yolunda bir haftadır süren yol genişletme çalışmalarında dinamit patlatılması ulaşımı etkiliyor. Sarp kayalıklar dinamitle parçalanıyor. Dev kayalar yola düşerek saatlerce yolun kapalı kalmasına sebep oluyor.

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Haber Merkezi İHA
Bursada dağ ilçelerinde yol çilesi
Bursa'da dağ ilçelerinde yol çilesi.

Bursa’yı dağ ilçelerine bağlayan kara yolunda sürücülerin yol çilesi sürüyor.

DEV KAYALAR YOLU KAPIYOR

Doğancı civarında tünel ve viyadük inşaatı sürüyor. Harmancık, Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Tavşanlı ilçelerinin ulaşımını sağlayan kara yolunda bir haftadır süren yol genişletme çalışmalarında dinamit patlatılması ulaşımı etkiliyor. Sarp kayalıklar dinamitle parçalanıyor. Dev kayalar yola düşerek saatlerce yolun kapalı kalmasına sebep oluyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, keskin viraj ve heyelan riski olan kısımlarda çalışmalar devam edecek.

ULAŞIMA KAPANACAK

Bugün tekrar patlatma yapılacağından yol bir müddet ulaşıma kapanacak. Alternatif yol olarak Erenler, Koçu, Kadriye, Atlas, Çalı mahalleleri arasından veya Keles istikametinden Tuzaklı, Hüseyinalan mahalleleri üzerinden Uludağ yoluna bağlanarak Bursa’ya gidiş sağlanacak.

En tehlikeli kestirme yol: Süreyi 2 saat kısaltıyor
FOTOĞRAF 21
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Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Gökçeyatak mevkisinde 2013 yılında bir santral şirketi proje için dağ yamacına 18 virajlı bir yol yaptı. Santral inşaatı bitince atıl kalan yol, 5 mahallenin sakinlerinin isteği üzerine ulaşıma açıldı.
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Ordu’ya 2,5 saatlik mesafeyi yarım saate düşüren yol, kullanılmaya başlandı.
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Trabzon'da, 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı Virajları'na benzerliği ile dikkat çeken yolu kullananlar, zaman zaman zor anlar yaşıyor.
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Kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılan zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.
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‘ZOR BİR YOL’ <br> <br> Yol sayesinde, 2,5 saatte gittikleri yolun yarım saate düştüğünü belirten Özlükent Mahalle Muhtarı Mithat Tepe, “Dere yolundan mahallemize bağlantılı bir yolumuz yoktu. Santral yapımı sırasında şirket kendi kullanımı için bu yolu 2013 yılında tamamladı. Taleplerimiz ses getirdi ve yol asfaltlandı...
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Bu yol yapılmadan önce Ordu’ya 2,5 saatte gittiğimiz mesafe 30 dakikaya düştü. 18 tane virajı olan yolumuzun tehlikesi çok. Onun için diğer yol güzergâhlarıyla birlikte iyileştirilmesini bekliyoruz. Zor bir yol, kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun tehlikesi yoktur diyen her halde kendini kandırmış olur” dedi.
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Mahalle sakini Muhammet Tepe ise \"Tehlikeli virajları var. Yağmur yağdığı zaman heyelan olma durumu da var. Onun için bu yol beni korkutuyor” ifadelerini kullandı.
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Havva Topçu da, \"Burası benim köyüm değil. İlk kez bu yolu kullandım. Karşıdan geçerken bu yolu merak ediyordum. Yol çok kötü ve korkutucuymuş. Daha da bu yolu kullanmam. Kenarlarında korkuluk da yok. Komşumuz arabasıyla dereye uçtu bu yoldan” diye konuştu.
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18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
En tehlikeli kestirme yol: Süreyi 2 saat kısaltıyor
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı. Ulaşım süresini 2,5 saatten yarım saate indiren yol, kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılıyor. Zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.


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