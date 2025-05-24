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Bursa'da itfaiyeyi alarma geçiren fabrika yangını

Bursa'da itfaiyeyi alarma geçiren fabrika yangını

00:5524/05/2025, Cumartesi
IHA
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Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi'nde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren Yıldız Entegre isimli bir fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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