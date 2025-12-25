Bursa’da ‘korsan taksi’ operasyonu; sürücülere de müşterilere de ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araçlar, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi’nde güvenlik önlemi alarak otomobilleri beklemeye başladı. 2 otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Korsan taksi sürücüleri suçlamaları reddederken, araçlarda bulunan müşteriler korsan taşımacılık yapıldığını itiraf etti. Yapılan kontrollerin ardından sürücülere, ‘İlgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı olmadan yolcu taşımak’ suçundan 46 bin 392’er lira olmak üzere toplam 92 bin 784 TL para cezası kesildi. Ayrıca korsan taşımacılıkta kullanılan 2 araç, 2’şer ay süreyle trafikten menedildi.