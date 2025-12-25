Yeni Şafak
Bursa’da ‘korsan taksi’ operasyonu; sürücülere de müşterilere de ceza kesildi

15:2225/12/2025, Perşembe
DHA
Bölgede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı
Bölgede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 2 sürücüye 46 bin 392’er lira, korsan taksileri kullandığı belirlenen 2 kişiye ise toplam 6 bin 168 TL ceza kesilirken, 2 araç da trafikten menedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araçlar, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi’nde güvenlik önlemi alarak otomobilleri beklemeye başladı. 2 otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Korsan taksi sürücüleri suçlamaları reddederken, araçlarda bulunan müşteriler korsan taşımacılık yapıldığını itiraf etti. Yapılan kontrollerin ardından sürücülere, ‘İlgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı olmadan yolcu taşımak’ suçundan 46 bin 392’er lira olmak üzere toplam 92 bin 784 TL para cezası kesildi. Ayrıca korsan taşımacılıkta kullanılan 2 araç, 2’şer ay süreyle trafikten menedildi.


Korsan taksileri kullandığı belirlenen 2 yolcuya ise toplam 6 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.



