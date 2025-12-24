Tehlike çanları çalıyor: Türkiye'nin beşinci büyük gölü alarm veriyor, görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi

"Gölün biyolojik çeşitliliğinin ve su bütçesinin korunabilmesi için yaklaşık 83 metre gibi bir seviyesinin olması lazım. Bu seviyelerin her geçen yıl biraz daha azaldığını görüyoruz. Çünkü bilinçli bir su tüketimi söz konusu değil. Hem sanayi, hem tarımsal anlamda, hem de yer altı suları anlamında maalesef su bütçe dengesini doğru kullanamadığımız için ve son 52 yılın en sıcak yazını geride bıraktık. Buharlaşmanın da etkisiyle maalesef sudaki seviye gitgide düşüyor. Bundan 10 yıl önce iskeleye feribotun yanaştığı yerlere şu an yürüyerek metrelerce gidebiliyorsunuz. Arkeolojik kalıntılar suların çekilmesiyle ortaya çıkmış durumda. Maalesef artık bu mevsimsel bir dalgalanma değil yapısal bir kuraklığın sinyalini veriyor."







