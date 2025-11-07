Bursa'da yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı silah imalatı yapan kişilerin yakalanması ile yasa dışı silahların taşınması ve bulundurulmasını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.