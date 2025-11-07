Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa'da yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Bursa'da yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

13:067/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Bursa'da yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı
Bursa'da yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yasa dışı silah imalatına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yasa dışı silah imalatına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı silah imalatı yapan kişilerin yakalanması ile yasa dışı silahların taşınması ve bulundurulmasını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda polis, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 61 fişek ele geçirdi.


Operasyonda şüpheliler M.K, M.D. ve B.Z. yakalandı.


Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



#Bursa
#operasyon
#Osmangazi
#ruhsatsız silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 başvuru tarihi belli oldu! LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?