Diyarbakır’da ruhsatsız silah operasyonu

Diyarbakır'da ruhsatsız silah operasyonu

09:4531/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
IHA
Ele geçirilen ruhsatsız silahlar.
Ele geçirilen ruhsatsız silahlar.

Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet av tüfeği ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Sur, Kayapınar, Bağlar, Silvan, Bismil ve Çınar İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde yapılan operasyonlarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 10 adet av tüfeği, bin 841 adet çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.

#ruhsatsız silah
#Diyarbakır
#Asayiş
