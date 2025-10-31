Diyarbakır’da ruhsatsız silah operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Sur, Kayapınar, Bağlar, Silvan, Bismil ve Çınar İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde yapılan operasyonlarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 10 adet av tüfeği, bin 841 adet çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.