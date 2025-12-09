Bütçe maratonu başladı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Genel Kurul'a Terörsüz Türkiye mesajları damgasını vurdu. Bütçenin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir 'istikrar ve refah' bütçesidir" diye konuştu.

ÖZEL’İN GÜNDEMİ İMAMOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 85 dakika süren konuşmasında gündemine Ekrem İmamoğlu’nu aldı, ancak İBB İddianamesindeki ana başlıkları görmezden gelmesi dikkat çekti. Özel, 3 bin 900 sayfayı aşan iddianamedeki temel suçlamaları görmezden gelerek, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaları reddetti.

BAHÇELİ BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

Görüşmelerde Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Sayın Erdoğan bu sefer başaracağız, dedi. Bu sefer başarmak istiyoruz başaracağız" sözlerini alkışladı. TBMM kulisinde Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanına giderek tokalaşan Bahçeli, Bakırhan'ı çay içmeye davet etti.

Her yıl olduğu gibi Meclis Genel Kurulu'na gelen ilk isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'den sonra salona gelen DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP lideri ile tokalaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Genel Kural'a geldikten sonra önce partilileri ardından da DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Bahçeli ile tokalaşarak, ayaküstü sohbet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özel'le selamlaştıktan sonra Bahçeli'nin yanına giderek, selamlaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AK Partililer birlikte Genel Kurul salonundaki liderler el sıkıştı.











