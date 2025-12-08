TBMM’de bütçe mesaisi

Bütçe takvimine göre, görüşmeler kesintisiz 14 gün sürecek. Genel Kurul, bugün ve bütçenin son günü saat 12.00'de, resmi tatil günleri dahil diğer günler ise saat 11.00'de toplanacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak. Bütçe maratonunun süreceği 8-21 Aralık tarihlerinde TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.