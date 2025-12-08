Yeni Şafak
TBMM’de bütçe mesaisi

Uğur Duyan
04:008/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün başlayacak.

Bütçe takvimine göre, görüşmeler kesintisiz 14 gün sürecek. Genel Kurul, bugün ve bütçenin son günü saat 12.00'de, resmi tatil günleri dahil diğer günler ise saat 11.00'de toplanacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak. Bütçe maratonunun süreceği 8-21 Aralık tarihlerinde TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.

BÜTÇEDE İLK GÜN YOĞUNLUĞU

Bütçenin ilk günü Genel Kurulu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin detaylarını paylaşacak, gece saatlerinde ise muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verecek. Bu iki hafta boyunca Meclis Genel Kurulu'nda bakanlıkların bütçeleri de ele alınacak. Bütçe mesaisinin ardından 11'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak.



