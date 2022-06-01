Gündem Büyük tepki çekmişti Bakan Kocadan Leyla Muhammed açıklaması
ANKARA

Büyük tepki çekmişti: Bakan Koca'dan 'Leyla Muhammed' açıklaması

Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı bir kadın, 'çocuk hırsızına' benzetildiği için saldırıya uğramıştı. İnfiale neden olan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Demans rahatsızlığı da olan hastanın sağlık durumu şu an daha iyi. Gayriinsani olan şiddeti kınıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Büyük tepki çekmişti: Bakan Kocadan Leyla Muhammed açıklaması
Demans hastası olan yaşlı kadın gözyaşlarına boğulmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in darp edilmesine ilişkin, "Gaziantep'te, yüzüne tekme atılarak darbedilme görüntüleri medyaya yansıyan 70 yaşındaki kadın hastanın tedavisi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Demans rahatsızlığı da olan hastanın sağlık durumu şu an daha iyi. Gayriinsani olan şiddeti kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te yaşayan Suriye uyruklu yaşlı bir kadın, kentteki bir 'çocuk hırsızına benzetildiği için' Ş.Ç. isimli kişinin tekmeli saldırısına uğramıştı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, infiale neden olmuştu.

Videoyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüşen gazeteci Esra Elönü, olayın detaylarını aktarmıştı.

Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu
OYNAT 00:28
Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu
Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı bir kadın, 'çocuk hırsızına' benzetildiği için saldırıya uğradı. Kadının gözyaşları içinde ve çaresizce etrafa baktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infiale neden oldu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın uyuşturucu ve hırsızlıktan birçok suç kaydı olduğunu belirten Elönü, emniyet ve valiliğin çalışmaları sonucu söz konusu kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Elönü, yaşlı kadının kaymakam tarafından evinde ziyaret edildiğini de sözlerine eklemişti.

Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu
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Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu
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