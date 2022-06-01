Büyük tepki çekmişti: Bakan Koca'dan 'Leyla Muhammed' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in darp edilmesine ilişkin, "Gaziantep'te, yüzüne tekme atılarak darbedilme görüntüleri medyaya yansıyan 70 yaşındaki kadın hastanın tedavisi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Demans rahatsızlığı da olan hastanın sağlık durumu şu an daha iyi. Gayriinsani olan şiddeti kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gaziantep'te, yüzüne tekme atılarak darbedilme görüntüleri medyaya yansıyan 70 yaşındaki kadın hastanın tedavisi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Demans rahatsızlığı da olan hastanın sağlık durumu şu an daha iyi. Gayriinsani olan şiddeti kınıyoruz. REKLAM June 1, 2022

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te yaşayan Suriye uyruklu yaşlı bir kadın, kentteki bir 'çocuk hırsızına benzetildiği için' Ş.Ç. isimli kişinin tekmeli saldırısına uğramıştı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, infiale neden olmuştu.

Videoyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüşen gazeteci Esra Elönü, olayın detaylarını aktarmıştı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın uyuşturucu ve hırsızlıktan birçok suç kaydı olduğunu belirten Elönü, emniyet ve valiliğin çalışmaları sonucu söz konusu kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Elönü, yaşlı kadının kaymakam tarafından evinde ziyaret edildiğini de sözlerine eklemişti.